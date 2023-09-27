Кубок России, 27 сентября: расписание матчей игрового дня
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Сегодня, 27 сентября, состоятся матчи 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание матчей игрового дня:
- 12:00 мск. «Динамо» Владивосток — ФК «Тюмень»;
- 12:30 мск. «СКА-Хабаровск» — «Сокол» Саратов;
- 13:00 мск. ФК «Рязань» — «Акрон» Тольятти;
- 14:00 мск. «Биолог-Новокубанск» — «Черноморец» Новороссийск;
- 16:00 мск. «Форте» Таганрог — «Динамо» Махачкала;
- 16:30 мск. «Амкар» Пермь — «Кубань» Краснодар;
- 16:30 мск. «СКА Ростов-на-Дону» — «Нефтехимик» Нижнекамск;
- 18:00 мск. «Динамо» Брянск — «Шинник» Ярославль;
- 18:00 мск. «Знамя Труда» Орехово-Зуево — «Волгарь» Астрахань;
- 18:30 мск. «КАМАЗ» Набережные Челны — ФК «Ленинградец»;
- 18:30 мск. «Луки-Энергия» Великие Луки — «Енисей» Красноярск;
- 19:00 мск. «Ротор» Волгоград — «Алания» Владикавказ;
- 19:00 мск. «Леон Сатурн» Раменское — «Арсенал» Тула;
- 19:00 мск. «Текстильщик» Иваново — «Родина» Москва.
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