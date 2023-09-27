Танасиевич: пусть Захаряна тошнит хоть каждую тренировку, всё равно всё будет хорошо

Селекционер московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Было понятно, что его отъезд – вопрос времени. Им интересовался не только «Реал Сосьедад», было ещё минимум три-четыре варианта. Но в Испании приложили максимум усилий для его приглашения. Думаю, это удачный выбор Арсена.

Говорят, ему там очень тяжело адаптироваться? Значит, надо привыкать. Тренироваться через не могу. Уверен, к зиме всё наладится, тело привыкнет и мы увидим прежнего Арсена. Вообще не переживаю за него. Пусть тошнит хоть каждую тренировку, но через пару месяцев всё будет хорошо. Он умный не по годам мальчик, не стоит за него волноваться», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Дебют Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад»: