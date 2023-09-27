«Арсенал» обыграл «Леон Сатурн», «Родина» прошла «Текстильщик»

Завершились два очередных матча 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. В первой игре встречались подмосковный «Леон Сатурн» и тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Леон Арена» в Раменском. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Победу со счётом 2:1 одержала команда из Тулы.
Уже на 11-й секунде «Арсенал» смог выйти вперёд. Быстрый гол на счету нападающего Дмитрия Баркова. Спустя семь минут 31-летний форвард оформил дубль. Игроки футбольного клуба «Леон Сатурн» смогли отыграть лишь один мяч. На 84-й минуте Дмитрий Мичуренков поразил ворота Дмитрия Герасимова. Этот гол остался последним во встрече.
В параллельном матче играли «Текстильщик» из Иваново и московская «Родина». Гости одержали уверенную победу со счётом 3:1.
На 35-й минуте нападающий москвичей Иван Тимошенко забил первый гол своей команды. Во втором тайме дважды смог отличиться экс-форвард «Ростова» и «Торпедо» Максим Турищев. Хозяева отыграли один мяч на 90+1-й минуте. Гол забил Никита Симдянкин.
- 27 сентября 2023
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