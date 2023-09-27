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Дженнаро Гаттузо возглавил «Марсель»

Дженнаро Гаттузо возглавил «Марсель»
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Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером французского «Марселя». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Я очень рад и горжусь тем, что присоединился к «Марселю». Этот клуб, где у меня была возможность выступать в качестве игрока, прославлен во всей Европе за страсть и рвение, которые он излучает. Я с нетерпением жду начала работы с моей новой командой и решения предстоящих задач», — приводит слова Гаттузо официальный сайт французского клуба.

По информации СМИ, итальянский тренер подписал годичный контракт, предусматривающий возможность его продления ещё на год. Последним местом работы Гаттузо была «Валенсия», которую он возглавлял в первой половине сезона-2022/2023.

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