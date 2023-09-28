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Пименов назвал Газзаева, Романцева и Сёмина лучшими тренерами России наряду с Лобановским

Пименов назвал Газзаева, Романцева и Сёмина лучшими тренерами России наряду с Лобановским
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов считает, что Олег Романцев, Юрий Сёмин и Валерий Газзаев могли бы составить компанию Валерию Лобановскому в рейтинге лучших тренеров в истории футбола от FourFourTwo.

«Лобановский вошёл в десятку лучших тренеров — это уже хорошо и я с этим согласен. Помимо него, в отечественном футболе были Романцев, Сёмин, Газзаев… Выделить кого-то одного невозможно, каждый отличается своей методикой и имеет свой подход», — приводит слова Руслана Пименова RT.

Напомним, полный рейтинг лучших тренеров в истории выглядит так:

1. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).
2. Ринус Михелс («Аякс», «Барселона»).
3. Йохан Круифф («Аякс», «Барселона»).
4. Билл Шенкли («Ливерпуль»).
5. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»).
6. Арриго Сакки («Фиорентина», «Милан», сборная Италии).
7. Мэтт Басби («Манчестер Юнайтед»).
8. Эленио Эррера («Атлетико», «Барселона», сборная Италии, «Интер»).
9. Эрнст Хаппель («Фейеноорд», «Севилья», «Гамбург»).
10. Валерий Лобановский («Динамо» Киев, «Днепр», сборная СССР).

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