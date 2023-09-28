Слуцкий: если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось

Бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия перестал проходить в стартовый состав.

«В «Спартаке» сейчас не так важна раздевалка. Сегодня оптимальный момент, чтобы не использовать лидеров и капитанов. Если Абаскаль решил зачехлить Джикию, то ему это удалось», — сказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, в последних двух играх чемпионата России с «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0) Джикия оставался в запасе. Центральный защитник на протяжении четырёх лет является капитаном «Спартака». Всего в текущем сезоне на счету защитника восемь матчей во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до конца нынешнего сезона, также есть опция продления ещё на один сезон. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн. Ранее появилась информация, что «Спартак» хочет понизить зарплату своему капитану.