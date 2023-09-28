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Изидор: просил «Локо» принять предложение «Меца». Я совершенно не хотел оставаться в клубе

Изидор: просил «Локо» принять предложение «Меца». Я совершенно не хотел оставаться в клубе
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Французский нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о подробностях сорвавшегося перехода из «Локомотива» в «Метц».

«До самой последней минуты работы трансферного окна мы пытались сделать всё возможное, чтобы «Метц» и «Локо» договорились. Я был на связи по телефону с Ульяновым, просил его: «Пожалуйста, примите это предложение». Не совсем понимал, какую линию выстраивает «Локомотив» – к тому моменту я уже совершенно не хотел оставаться в клубе. Всё это в комплексе ещё сильнее убедило меня в желании покинуть клуб – отношения с руководящими лицами были выяснены.

Когда я вернулся из отпуска 17 июня, первое, что я сказал Галактионову и Ульянову: «Вы должны знать о моём желании». Они ответили: «Хорошо, мы понимаем. Будем ждать предложений». Затем предложения начали поступать, их было много, но на каждое клуб отвечал отказом», – сказал Изидор в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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