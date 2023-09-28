Лобкарёв: в «Амкале» предложили такие же условия, как в «Кубани»

Игрок медийного футбольного клуба «Амкал» Владимир Лобкарёв высказался о возвращении в профессиональный футбол.

«До «Амкала» играл за «Кубань»? Да, и там предлагали новый контракт, но мы не договорились. Почувствовал, что не очень-то и нужен. Понимал, какие зарплаты у других игроков и что предлагают мне. Меня это расстроило, и я пошёл в медаикоманду. В «Амкале» предложили такие же условия, как в «Кубани». При этом вокруг «Амкала» ажиотаж, просмотры болельщики. Я получаю удовольствие, заряжаюсь от этого.

Возвращение в профессиональный футбол? Оставляю для себя такую возможность. Сейчас, помимо того, что у меня есть возможность играть, пытаюсь развиваться и медийно. Но всё равно в глубине души горит огонёк: я не всё сказал в профессиональном футболе.

В ближайшие месяцы — нет. А в дальнейшем — посмотрю. Если медиаиндустрия станет приносить хороший доход, может, и останусь здесь. А если будет вариант зимой поехать, например, в хорошую команду под задачу в Первую лигу и под условия — рассмотрю такой вариант», — приводит слова Лобкарёва «РБ Спорт».