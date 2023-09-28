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«Фенербахче» разгромил «Истанбул», Шиманьски оформил дубль

«Фенербахче» разгромил «Истанбул», Шиманьски оформил дубль
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Завершился матч 3-го тура турецкой Суперлиги, в котором встречались «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир». Матч принимал стадион «Улкер – Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу «Фенербахче».

Уже в первом тайме хозяева забили три безответных мяча в ворота соперника. На пятой минуте отличился центральный защитник Александер Джику, на 10-й минуте случился автогол Леонардо Дуарте, а на 20-й точным ударом отметился экс-игрок московского «Динамо» Себастьян Шиманьски. После перерыва Шиманьски оформил дубль, отличившись на 80-й минуте.

После шести туров «Фенербаче» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции с максимальным показателем – 18 очков. В свою очередь, «Истанбул Башакшехир» набрал только три очка в шести матчах и располагается на 18-й строчке.

Турция - Суперлига . 3-й тур
28 сентября 2023, четверг. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул
Окончен
4 : 0
Истанбул Башакшехир
Стамбул
1:0 Джику – 5'     2:0 Дуарте – 10'     3:0 Шиманьски – 20'     4:0 Шиманьски – 80'    
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