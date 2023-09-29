Главный тренер «Интер Майами» высказался о Месси, который пропустил третий матч подряд

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил, почему нападающий Лионель Месси не вышел на поле в финале Кубка США с «Хьюстон Динамо» (1:2).

«Очевидно, с его стороны было неразумно играть, даже не рассматривали его выход на несколько минут, потому что мы бы рисковали. Он наверняка сыграет до окончания чемпионата. С сегодняшнего дня мы будем от матча к матчу определять ситуацию, чтобы посмотреть, в какой момент медицинский департамент скажет нам, что он в состоянии играть без риска», — приводит слова Мартино Mundo Deportivo.

Напомним, Месси не принимал участия в матче из-за мышечной травмы. 36-летний футболист пропускает уже третий матч по состоянию здоровья. В следующем туре МЛС команда Бекхэма встретится с «Нью-Йорк Сити» 1 октября.

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