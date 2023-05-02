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Все «Динамо» в мире — в каких городах и странах, сколько их в России, Европе, статистика, почему так называются

В мире больше 150 «Динамо»: есть в США и даже в Африке. Самому старому — 100 лет!
Константин Кринский
Андрей Шевченко, Лев Яшин, Лука Модрич
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Воспитали Андрея Шевченко, Льва Яшина, Луку Модрича и других прекрасных футболистов.

Недавно московскому «Динамо» исполнилось 100 лет. «Чемпионат» поздравляет легендарный клуб с впечатляющей датой. По этому случаю рассказываем о самом популярном названии для футбольных клубов не только в России, но и в остальном мире.

Сейчас в мире насчитывается около двух сотен «Динамо». Почему так много? «Динамо» приобрело популярность благодаря СССР: во многих городах и даже сёлах спортивные клубы с подобным названием создавались КГБ и МВД. В странах социалистического блока эту практику поддерживали – и потому во многих европейских государствах футбольных клубов «Динамо» не пять, не 10 и даже не 20.

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Динамо — это что? И почему так называют футбольные клубы?

С греческого dynamis переводится как «сила» – поэтому неудивительно, что силовые ведомства выбрали это слово для названия своих спортивных организаций. Оно, так сказать, символизировало или обозначало силовые успехи, в том числе спортивные. Кроме того, динамо – это устаревшее название генератора постоянного тока, причём любого: от небольшого велосипедного, прикреплённого к колесу, до механизмов весьма гигантских размеров с первых промышленных выставок второй половины XIX века.

Интересно, что оба этих значения нашли отклики в именовании футбольных клубов. Московское «Динамо», киевское, минское и, например, бухарестское – все они были организованы силовыми ведомствами и потому так названы. А вот «Хьюстон Динамо» из США носит такое имя по иной причине: клуб назван в честь энергетической промышленности города. Кстати, «Хьюстон Динамо» – это ренейм «Хьюстон 1836»: команда по национальным причинам отказалась от прежнего названия и силуэта известного генерала и переименовалась в честь предыдущей команды – «Хьюстон Дайнамос». Также в Штатах есть ещё три клуба с похожим названием: «Динамо Да Брава», «Даллас Динамо», «Денвер Динамос».

Самые известные «Динамо» в мире

Самые известные «Динамо» в мире

Больше всего «Динамо» — в России. Посчитать все клубы практически нереально

Официально в России как минимум 28 динамовских футбольных клубов. От известных из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска и Ставрополя до локальных из Насыр-Корта, Петушков или Зарайска. Почти все «Динамо» выступают в городских или региональных лигах. В профессиональном российском футболе существует 10 «Динамо»: по одному клубу в РПЛ и Первой лиге, и сразу восемь – во Второй.

«Динамо» в профессиональных лигах России

«Динамо» в профессиональных лигах России

И если посчитать профессиональные клубы не так уж и сложно, то с любительскими есть некоторые трудности. Нам удалось найти как минимум 18 футбольных «Динамо» в разных уголках России. Но, скорее всего, это не предел, и любительских динамовских футбольных клубов на самом деле больше. Кстати, пишите в комментариях, если знаете такие, а они в наш список не вошли.

Все «Динамо» России

Все «Динамо» России

В Европе тоже много «Динамо» — особенно в Хорватии. Но клубы есть и в Африке!

И если в большом количестве «Динамо» на территории стран бывшего СССР нет ничего удивительного, то в некоторых европейских странах число динамовских клубов по-настоящему зашкаливает. Однако это явление всё-таки можно объяснить. В одной только Германии 17 «Динамо», и это объясняется влиянием Советов на восточную часть страны.

В Англии три динамовских клуба – в городах Лафборо, Шепшед и Мельбурн (не путать с австралийским Мельбурном). На создание первого и третьего местных вдохновило московское «Динамо», которое отправилось в послевоенное турне по Великобритании в 1945 году. А клуб из Шепшеда за свою более чем столетнюю историю трижды менял название. Последний раз – в 1994-м из-за финансовых проблем: руководители обратились за помощью к «Динамо» из Лафборо. В ответ на помощь «Шепшед Чартерхаус» переименовали в «Динамо» Шепшед.

Три «Динамо» из Англии

Три «Динамо» из Англии

Лидер по количеству «Динамо» в Европе без учёта России – Хорватия, в этой стране 22 динамовских футбольных клуба. Помимо всем известного «Динамо» из Загреба, существуют клубы из Предаваца, Окича, Опатии, Бабинца, Райсоваца, Кутины, Гординяка и многих других городов и сёл. Как и в случае с Сербией (4), а также Боснией и Герцеговиной (2) сказывается социалистическое прошлое. Как и, например, с Чехией и Словакией (в обеих странах – по девять).

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Но есть и совсем уникальные ситуации – немало «Динамо» существует в Африке (16) и странах Карибского бассейна (на Багамах и в Гваделупе). Несколько клубов есть даже в Индии («Бенарес Динамо», «Ассам Динамо», просто «Динамо») и на Сейшелах («Северное Динамо» из Гласиса)!

Если говорить про африканские клубы, то большинство из них зовутся «Динамос» – три клуба из Замбии, по два — из ЮАР и Бенина, по одному — из Зимбабве и Ботсваны. Есть несколько «Дайнемиков» – из тоголезской столицы Ломе, «Нью Лук» из Бурунди и просто «Дайнемик» из ДР Конго. «Динамо» есть и в Южной Америке – один клуб из города Алагоас в Бразилии и ещё один — из венесуэльского Пуэрто-ла-Крус.

Количество «Динамо» в мире

Количество «Динамо» в мире

Какое «Динамо» самое старое? И почему в мире так много «Динамо»?

Тут без сюрпризов – старше московских динамовцев нет никого – 18 апреля клубу исполнилось 100 лет. Далее по хронологии появились динамовские команды в других крупных городах СССР (Тбилиси – 1925, Киев – 1927, Рига – 1940, Минск – 1948), и только затем инициатива распространилась на страны Европы (Загреб – 1945, Вране – 1947, Бухарест – 1948, Дрезден – 1953).

С увеличением международного влияния Советского Союза росло и количество «Динамо» в странах соцлагеря. А где-то, как в Англии, Уэльсе и Ирландии, люди вдохновились послевоенным турне «Динамо» (доходило до заимствования клубных цветов, но не всегда). В Индии и карибских странах клубы были основаны или вдохновлены британцами, которые слышали о «Динамо». В Африке влияние Советов было тоже велико, в контексте спорта о появлении «Динамо» там можно осторожно говорить лишь по отношению к ДР Конго («Дайнемик») и Бенина («Динамо» Абомей, «Динамо» Параку).

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