Лопетеги — о «Вулверхэмптоне»: я хотел, чтобы клуб был в топ-10, но это было невозможно

Бывший главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги рассказал, почему покинул клуб за несколько дней до старта сезона-2023/2024.

«Когда мы приступили к предсезонке, мне сказали, что сделать это (развивать команду и бороться за места в первой десятке. — Прим. «Чемпионата») нельзя. И тогда мы решили расстаться. Я люблю всех сотрудников клуба, всех игроков и, конечно, болельщиков — они относились ко мне с невероятной теплотой. И я желаю всего наилучшего новому главному тренеру Гари О'Нилу, спортивному директору Мэтту Хоббсу, генеральному директору Мэтту Уайлду и всем игрокам. Я всегда буду маленьким волком.

У руководства были свои причины, и я уважаю это. Они решают, чего хотят для клуба. А я могу решить, чего хочу для себя самого. Я не боюсь проиграть, но я приходил в клуб со своим проектом. Когда руководство приняло свой, они должны были знать моё мнение по этому поводу. Вы двигаетесь в одном направлении, я — в другом. Так что всего наилучшего», — приводит слова Лопетеги The Athletic.