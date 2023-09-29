«Ницца» выступила с заявлением по поводу ситуации с Бека-Бека

Футбольный клуб «Ницца» выступил с заявлением по поводу экстренной ситуации с полузащитником команды Алексисом Бека-Бека. Ранее во французских СМИ появились слухи, что неприятности с футболистом связаны с тем, что он расстался с девушкой.

«История о любовном разрыве ложная, она не имеет никакого отношения ни к чему произошедшему и полностью вырвана из контекста.

Мы больше не будем комментировать эту историю», — приводит заявление «Ниццы» Instant Foot в «Твиттере».

Напомним, сегодня утром экс-футболист «Локомотива» Алексис Бека-Бека угрожал покончить жизнь самоубийством, стоя на краю моста в Ницце.

22-летний Бека-Бека стал игроком «Локомотива» в 2021 году, перейдя из «Кана» за € 6 млн (данные Transfermarkt). В 28 матчах за московскую команду полузащитник отдал четыре результативные передачи. Проявить себя в составе железнодорожников француз не смог, за что подвергся критике. 1 августа «Локомотив» объявил о продаже Бека-Бека в «Ниццу» за € 12 млн. Ещё миллион полагается железнодорожникам в качестве бонусов. Сейчас у футболиста действует контракт с «Ниццей», который рассчитан до 2027 года.