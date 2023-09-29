Хавбек «Кубани» Шарипов — о Первой лиге: все команды примерно одного уровня

Полузащитник «Кубани» Альберт Шарипов рассказал о специфике Мелбет Первой лиги и о том, с кем больше всего общается в команде.

«О том, что есть интерес от «Кубани», узнал от главного тренера. Он позвонил, пригласил в команду. Все вопросы, связанные с переходом, решили с руководством клуба за пару дней. Многих ребят, которые сейчас выступают за «Кубань», знал до этого. А с Ваней Темниковым дружим семьями уже десять лет. В чем специфика Первой лиги? Тяжёлая лига, много дальних выездов, перелёты, это накладывает свой отпечаток. Ещё один момент — все команды примерно одного уровня, каждый может обыграть любого.

Все ещё будут и терять, и зарабатывать очки. Выскажу такую мысль, что на первый план здесь выходит микроклимат в команде. Это очень важно. Естественно, на данный момент наше турнирное положение не может нас устраивать. Все это понимают. В любом случае важнее то, как таблица выглядит в конце чемпионата, а не сейчас. Предыдущий матч с «Тюменью» играли дома в день города. Очень хотели порадовать болельщиков победой. К сожалению, удалось сыграть только вничью. Надеюсь, начнём набирать очки уже в ближайших играх», — приводит слова Шарипова Metaratings.

Ранее Альберт Шарипов играл за «Пари НН». «Кубань» в настоящий момент занимает 17-е место в турнирной таблице.