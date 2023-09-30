Леонардо Бонуччи: «Ювентус» был моей жизнью

Защитник «Униона» Леонардо Бонуччи рассказал, что хочет своей игрой заслужить вызов в сборную Италии на Евро-2024.

«Если быть честным, покидать Италию не входило в мои планы. «Ювентус» был моей жизнью. Я думал, что продолжу свою карьеру там, но я не хочу сейчас говорить про «Юве». Я хотел выйти из зоны комфорта, ощутить новую культуру, язык и образ жизни. Хотел получить этот опыт, и сейчас я сосредоточен на этом.

Признаюсь, выучить язык очень сложно, а образ жизни и даже футбол тут другой. В Бундеслиге команды располагаются выше, поэтому защитники должны перекрывать больше пространства. Когда я только приехал, сказал тренеру, что мне нужно 3-4 недели, чтобы вернуться в форму, и сейчас я близок к этому.

Я разговаривал со Спаллетти две недели назад. Он сказал, что мне придётся сыграть много игр, если я хочу вернуться в сборную. Знаю, что это будет сложно, но моя главная цель – получить вызов на Евро», — приводит слова Бонуччи Football Italia.