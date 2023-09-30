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Андрей Шевченко назвал фаворитов сезона в Серии А

Андрей Шевченко назвал фаворитов сезона в Серии А
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Бывший игрок «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением, кто будет претендовать на «скудетто» в этом сезоне.

«Кто сможет составить конкуренцию «Интеру» в Серии А в этом сезоне? В сезоне всегда наступает момент, когда кто-то появляется. В этой ситуации пока рано говорить. «Интер» очень хорошо начал сезон, это даёт ему шанс смотреть в будущее спокойно. Но думаю, другие команды вмешаются в борьбу – жду, что «Милан» тоже сделает это, – приводит слова Шевченко TMW.

Свой последний матч в чемпионате «Интер» проиграл «Сассуоло» со счётом 1:2. В текущем чемпионате «нерадзурри» всё ещё идут на первой строчке в турнирной таблице, набрав 15 очков после шести туров. Команда Симоне Индзаги опережает «Милан» по дополнительным показателям. В активе обоих клубов 15 набранных очков.

Напомним, «Интер» и «Милан» также принимают участие в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА.

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