«О пенальти «Зениту» говорить не стоит». Арбитр Федотов – о падении игрока «Оренбурга»

Арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде в штрафной «Зенита» в концовке первого тайма матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». В добавленное время нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв упал на линии штрафной «Зенита» после контакта с защитником Нуралы Алипом. Встреча продолжается в эти минуты. После первой половины матча счёт 3:1 в пользу «Оренбурга».

«Иванов правильно продолжил матч, сначала футболист «Зенита» играл в мяч, а дальше произошёл игровой контакт. Ни о каком пенальти в ворота «Зенита» говорить не стоит», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

За «Зенит» голом отметился Густаво Мантуан. В составе «Оренбурга» отличились Дмитрий Воробьёв, Матиас Перес и Брайан Мансилья.