ЦСКА впервые сыграл «на ноль» в текущем сезоне РПЛ

Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» стал для футбольного клуба ЦСКА первым в текущем сезоне чемпионата, в котором московская команда не пропустила. Об этом сообщает Opta Sports.

В десяти матчах РПЛ сезона-2023/2024 армейцы пропустили 15 голов. Предыдущий матч «на ноль» в чемпионате команда отыграла 27 мая. Это была игра 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

Единственный гол в матче с «Балтикой» (1:0) был забит на 18-й минуте первого тайма. Его автором стал чилийский форвард Виктор Давила.

После этой победы в активе ЦСКА стало 16 очков. Команда поднялась на шестую строчку турнирной таблицы чемпионата России. «Балтика» набрала семь очков в десяти встречах и расположилась на 14-м месте.