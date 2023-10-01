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Одноклубник Захаряна отпраздновал гол, исполнив тверк

Одноклубник Захаряна отпраздновал гол, исполнив тверк
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Такефуса Кубо исполнил тверк во время празднования своего гола в матче с «Атлетиком» (3:0).

Японец забил после быстрой контратаки своей команды и взятие ворот отпраздновал необычным способом: сперва он сымитировал травму задней мышцы бедра, а затем начал тверкать, повернувшись задом к трибунам.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Также голами в составе клуба из Сан-Себастьяна отметились Робен Ле Норман и Микель Оярсабаль.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, но он не попал в заявку на игру, поскольку не успел восстановиться после болезни.

На данный момент «Сосьедад» после восьми сыгранных матчей Ла Лиги располагается на четвёртой строчке с 15 очками.

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