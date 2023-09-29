В «Реале Сосьедад» заявили, что Арсен Захарян приступил к тренировкам в общей группе

В «Реале Сосьедад» подтвердили, что российский полузащитник Арсен Захарян вернулся к тренировкам в общей группе после перенесённого вируса.

«Арсен тренируется с командой. Ему нужно восстановить свои физические кондиции, чтобы снова играть», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Захарян не попал в заявку команды на матч 8-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао, и эта игра станет четвёртой подряд, в которой российский футболист не примет участия из-за коронавируса. Дерби между «Реалом Сосьедад» и «Атлетиком» состоится в субботу, 30 сентября. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Напомним, в нынешнем розыгрыше испанского чемпионата Захарян принял участие в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями. В минувшем сезоне, выступая за московское «Динамо», российский игрок сыграл в 27 играх РПЛ, в которых отметился четырьмя голами и семью результативными передачами.