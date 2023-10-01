Жиго — о Гаттузо: мы будем двигаться в том же направлении, что и тренер

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго высказался о новом тренере команды Дженарро Гаттузо после поражения в матче с «Монако» (2:3).

«Он сказал, что мы не должны сдаваться. Он только что приехал и хочет, чтобы всё было позитивно. Мы все с ним согласны, мы видим, что он хочет сделать что-то очень интересное. Мы будем двигаться в том же направлении, что и тренер, он сказал, что мы должны держаться вместе. Сегодня мы не были единой командой от начала и до конца, что в таких матчах необходимо делать с первой до последней минуты», — приводит слова Жиго Footmercato.

Жиго отличился в матче, забив второй гол команды на 18-й минуте. До этого отличился его партнёр Илиман Ндиайе. Тем не менее марсельский клуб растерял преимущество и пропустил три безответных гола от «Монако».