«Гавр» — «Лилль»: команды объявили стартовые составы, Кузяев выйдет с первых минут

Сегодня, 1 октября, состоится встреча 7-го тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Лиллем». Матч пройдёт на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступит Бастьен Дешепи. Его ассистенты — Брис Парине Ле Теллье и Жюльен Ольбер. Матч начнётся в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд:

«Гавр»: Десма, Сальмье, Санганте, Льорис, Опери, Казимир, Кузяев, Туре, Кехта, Алиуи, Байо.

«Лилль»: Шевалье, Диаките, Йоро, Алешандро, Исмаили, Гомес, Андре, Жегрова, Кабелла, Кавалейру, Дэвид.

В последних пяти матчах французского чемпионата «Гавр» одержал две победы, дважды сыграл вничью и один раз проиграл. В свою очередь, «Лилль» в последних пяти играх Лиги 1 два раза победил, дважды проиграл и один раз сыграл вничью.

После шести туров «Гавр» набрал девять очков и находится на седьмом месте в чемпионате Франции. После аналогичного количества игр «Лилль» набрал восемь очков и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице.