«Факел» одержал первую победу под руководством Ташуева, обыграв «Сочи»

Завершилась встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Сочи». Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Дмитрием Сафьяном из Москвы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Факел» одержал победу со счётом 2:0.

На 43-й минуте нападающий «Факела» Евгений Марков открыл счёт, реализовав пенальти. В начале второго тайма полузащитник Вячеслав Якимов забил второй гол воронежцев с передачи защитника Руслана Магаля и установил окончательный счёт встречи. Это первая победа «Факела» под руководством Сергея Ташуева.

Воронежская команда поднялась на 14-ю позицию турнирной таблицы РПЛ, набрав восемь очков в 10 играх. Сочинцы опустились на последнее место, у них шесть очков.