«Факел» одержал первую победу под руководством Ташуева, обыграв «Сочи»

Завершилась встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Сочи». Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Дмитрием Сафьяном из Москвы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Факел» одержал победу со счётом 2:0.
На 43-й минуте нападающий «Факела» Евгений Марков открыл счёт, реализовав пенальти. В начале второго тайма полузащитник Вячеслав Якимов забил второй гол воронежцев с передачи защитника Руслана Магаля и установил окончательный счёт встречи. Это первая победа «Факела» под руководством Сергея Ташуева.
Воронежская команда поднялась на 14-ю позицию турнирной таблицы РПЛ, набрав восемь очков в 10 играх. Сочинцы опустились на последнее место, у них шесть очков.
- 1 октября 2023
-
16:43
-
16:41
-
16:40
-
16:39
-
16:21
-
16:20
-
16:15
-
16:08
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:46
-
15:38
-
15:30
-
15:16
-
15:10
-
15:10
-
15:00
-
14:57
-
14:56
-
14:53
-
14:46
-
14:44
-
14:40
-
14:31
-
14:27
-
14:16
-
14:10
-
14:10
-
14:02
-
13:57
-
13:40
-
13:37