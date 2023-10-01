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«Факел» одержал первую победу под руководством Ташуева, обыграв «Сочи»

«Факел» одержал первую победу под руководством Ташуева, обыграв «Сочи»
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Завершилась встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Сочи». Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Дмитрием Сафьяном из Москвы. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Факел» одержал победу со счётом 2:0.

На 43-й минуте нападающий «Факела» Евгений Марков открыл счёт, реализовав пенальти. В начале второго тайма полузащитник Вячеслав Якимов забил второй гол воронежцев с передачи защитника Руслана Магаля и установил окончательный счёт встречи. Это первая победа «Факела» под руководством Сергея Ташуева.

Воронежская команда поднялась на 14-ю позицию турнирной таблицы РПЛ, набрав восемь очков в 10 играх. Сочинцы опустились на последнее место, у них шесть очков.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Марков – 43'     2:0 Якимов – 47'    
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