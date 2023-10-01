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У футболистки «Локомотива» Юкляевой не выявлено переломов костей черепа

У футболистки «Локомотива» Юкляевой не выявлено переломов костей черепа
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Стали известны результаты медицинского обследования полузащитницы женского футбольного клуба «Локомотив» Полины Юкляевой. Напомним, в матче 21-го тура женской Суперлиги между ЦСКА и «Локомотивом» произошло столкновение Юкляевой и защитницы ЦСКА Юлии Плешковой, после которого футболистку «Локомотива» в бессознательном состоянии увезли в больницу на машине скорой помощи. Юкляева пришла в себя по дороге в медицинское учреждение.

«После проведения компьютерной томографии у Полины Юкляевой не выявлено переломов костей черепа. Планируется проведение дополнительных обследований. Сегодня Поля отправлена домой», — сообщается в телеграм-канале ЖФК «Локомотив».

Матч 21 тура женской Суперлиги завершился победой ЦСКА со счётом 2:1.

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