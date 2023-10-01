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Футболистка «Локо» Юкляева пришла в сознание после столкновения в матче с ЦСКА

Футболистка «Локо» Юкляева пришла в сознание после столкновения в матче с ЦСКА
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Полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева пришла в сознание в машине скорой помощи после столкновения головами в матче женской Суперлиги с ЦСКА. Об этом сообщил комментатор трансляции Михаил Меламед.

В начале второго тайма головами столкнулись защитница ЦСКА Юлия Плешкова и Полина Юкляева. Футболистку гостей увезли на машине скорой помощи с поля.

«Юкляева пришла в себя в машине скорой помощи. Её везут в больницу. Главное, что она в сознании. Конечно, мы за неё переживаем, молимся и направляем ей все свои силы. Огромное спасибо клубу за поступающую информацию», — сказал Меламед.

Встреча 21-го тура чемпионата России проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Новые Химки» в Химках. ЦСКА выигрывает со счётом 2:1.

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