Юрий Сёмин: на сегодняшний день Игорь Осинькин — один из лучших тренеров РПЛ

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре самарских «Крыльев Советов» после победы в матче 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:0).

«Крылья Советов» очень хорошо играют. Есть взаимопонимание между игроками и тренером. Нужно отдать должное Осинькину в том, что его игроки всегда прогрессируют. Каждый раз игроки, работая с ним, становятся лучше. Это самое важное для тренера. Ещё есть результат. На сегодняшний день Осинькин один лучших российских тренеров вместе с Семаком», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В составе самарцев дубль оформил защитник Юрий Горшков, по голу забили нападающие Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.