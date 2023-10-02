Игрок «Манчестер Юнайтед» Антони будет доступен для участия в матче ЛЧ с «Галатасараем»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони может сыграть в предстоящем матче «красных дьяволов» в Лиге чемпионов с «Галатасараем», несмотря на скандал с обвинениями футболиста в насилии.

«Антони будет рассмотрен, но вчера он впервые принял участие в командной тренировке. У нас будет финальная тренировка, на которой мы примем решение», — приводит слова тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага Evening Standard.

Напомним, ранее бразильский футболист вернулся в Англию и начал принимать участие в тренировочном процессе «красных дьяволов». Однако на текущий момент полиция продолжает расследование по делу Антони о возможном насилии в отношении девушек.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» состоится завтра, 3 октября, в 22:00 мск.