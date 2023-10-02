Хорватия оштрафована из-за акции фанатов в матче с Латвией

Апелляционный орган Дисциплинарной комиссии УЕФА принял решение о наказании Хорватской футбольной ассоциации из-за акции болельщиков в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года со сборной Латвии (5:0).

Болельщики вывесили на том матче флаг движения усташей (хорватская ультраправая националистическая организация). Сотрудники службы безопасности стадиона арестовали нарушителей.

В связи с необходимостью быстрого принятия решения Дисциплинарная комиссия УЕФА напрямую поручила эту процедуру Апелляционному органу УЕФА в соответствии со статьёй 29 Дисциплинарного регламента УЕФА.

Апелляционный орган принял решение о том, что Хорватская футбольная ассоциация будет оштрафована на € 10 тыс. и частично закроет стадион (не менее 1000 мест) на следующем домашнем матче турнира УЕФА.

Вышеупомянутый приговор о частичном закрытии стадиона носит условный характер с испытательным сроком в два года с момента вынесения решения.