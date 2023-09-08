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Хорватия разгромила Латвию в отборе Евро-2024

Хорватия разгромила Латвию в отборе Евро-2024
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Завершился матч 5-го тура группы D отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Хорватии и Латвии. Встреча прошла на стадионе «Максимир» в Загребе. Хозяева одержали победу со счётом 5:0. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Филипом Фарруджей с Мальты. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт был открыт уже на третьей минуте, когда забитым мячом отметился Бруно Петкович. Спустя всего лишь 10 минут хорваты развили преимущество благодаря голу Луки Иванушеца с передачи всё того же Петковича. В самом конце первого тайма Петкович оформил дубль. Ассист на счету Ивана Перишича.

Во втором тайме Латвия получила в свои ворота ещё два безответных мяча. Их авторами стали Андрей Крамарич и Марио Пашалич, а Борна Баришич и Перишич отметились голевыми передачами. Итоговый счёт — 5:0.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа D. 5-й тур
08 сентября 2023, пятница. 21:45 МСК
Хорватия
Окончен
5 : 0
Латвия
1:0 Петкович – 3'     2:0 Иванушец – 13'     3:0 Петкович – 44'     4:0 Крамарич – 68'     5:0 Пашалич – 78'    
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