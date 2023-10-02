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Гендир «Пари НН» объявил, с кем сыграет молодёжная сборная России на октябрьских сборах

Гендир «Пари НН» объявил, с кем сыграет молодёжная сборная России на октябрьских сборах
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов объявил, с кем сыграет молодёжная сборная России на предстоящем сборе, который пройдёт с 10 по 17 октября в Бразилии.

«Молодёжка уже в период с 10 по 17 октября примет участие в товарищеских матчах в Бразилии с молодёжными командами ФК «Сантос», ФК «Палмейрас», ФК «Ред Булл» и ФК «Ska Brasil», – написал Мелик-Гусейнов в «Телеграме».

Ранее сборная России до 21 года провела два матча со сверстниками из Узбекистана (2:0 и 3:3), а также встречу с белорусским клубом «Торпедо-БЕЛАЗ» (0:1).

Напомним, все российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. Недавно исполком УЕФА выступил с рекомендацией допустить сборные России до 17 лет до турниров под своей эгидой.

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