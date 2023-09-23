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В РФС рассказали, что молодёжная сборная России сыграет с бразильскими академиями

В РФС рассказали, что молодёжная сборная России сыграет с бразильскими академиями
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился информацией о том, что молодёжная сборная России проведёт матчи с бразильскими академиями во время октябрьской паузы на матчи сборных.

«Во время октябрьской паузы молодёжная сборная России поедет играть в Бразилию. Нашу молодёжную сборную сейчас составляют игроки 2004 и 2005 годов рождения. Там они сыграют с лучшими бразильскими академиями, среди которых «Сантос» и «Палмейрас», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, во время сентябрьской паузы молодёжная сборная России провела два матча со сверстниками из Узбекистана. 8 сентября была проведена первая товарищеская игра между этими командами. Тогда они сыграли вничью — 3:3. Во второй встрече россияне одержали победу со счётом 2:0.

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