Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Манчестер Юнайтед» Санчо может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Санчо может перейти в дортмундскую «Боруссию»
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо в зимнее трансферное окно может вернуться в дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, английский футболист хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в январе и поддерживает тесный контакт с главным тренером «Боруссии» Эдином Терзичем. Полноценный трансфер видится маловероятным, однако не исключается. Немецкий клуб будет прорабатывать вариант с арендой вингера.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Санчо в зимнее трансферное окно. Футболисту запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3).

Материалы по теме
Жозе Моуриньо лично заинтересован в переходе Джейдона Санчо в «Рому»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android