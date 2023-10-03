Кварацхелия рассказал о своих любимых футболистах, когда-либо игравших за «Реал» Мадрид

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия в преддверии матча неаполитанского клуба с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов рассказал, какие из футболистов, когда-либо игравших за «сливочных», являются его кумирами.

«Могу назвать Гути и Криштиану Роналду. Я смотрел на них и пытался подражать их игре, их финтам, их ударам. Они вдохновляли меня.

Мне нравилось, как Гути обращался с мячом, я наблюдал за его игрой всё своё детство и никогда бы не подумал, что однажды он позвонит мне, чтобы узнать об этом. Мы также обменялись сообщениями, и это сделало меня счастливым. Была осуществлена мечта маленького Хвичи», — приводит слова Кварацхелии AS.

Напомним, «Наполи» сыграет с «Реалом» сегодня, 3 октября. Игра начнётся в 22:00.

Неаполитанский клуб выиграл свой первый матч группового этапа Лиги чемпионов и на текущий момент занимает первое место в группе С. «Реал» также одержал победу в первом матче и располагается на второй строчке.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата грузинский футболист принял участие в шести матчах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.