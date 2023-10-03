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Игрок «Наполи» Кварацхелия рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»

Игрок «Наполи» Кварацхелия рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч»
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Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился мнением насчёт того, кого он видит в качестве главного претендента на «Золотой мяч».

«Я думаю, что «Золотой мяч» выиграет Месси», — приводит слова Кварацхелии AS.

Напомним, ранее было объявлено о претендентах на «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/2023. Кварацхелия попал в итоговый список из 30 номинантов. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 30 октября.

В сезоне-2022/2023 Кварацхелия провёл 43 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 14 результативными передачами.

В минувшем сезоне нападающий «Интер Майами» Месси принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 32 голами и 25 голевыми передачами. Также футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

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