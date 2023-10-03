Газзаев: на сегодняшний день в сборную России вызвали лучших игроков, которые есть

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался насчёт вызванных в расположение сборной России на учебно-тренировочный сбор футболистов.

«На сегодняшний день в состав сборной вызвали лучших игроков, которые есть. Участвуют и наши игроки, которые выступают в Европе. Это абсолютно правильно! Играть будем дома против ведущей африканской команды, которая регулярно участвует в чемпионате мира. Уже пора было стабилизировать состав. Приветствую решение руководства сборной», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

2 октября стал известен состав сборной России на октябрьский сбор. В список вошли 29 футболистов. Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 9 по 16 октября. 12 октября в Москве на стадионе «Динамо имени Льва Яшина» сборная России проведёт товарищеский матч с командой Камеруна.