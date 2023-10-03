Защитник «Локомотива» Сильянов прокомментировал победу в матче с «Ростовом»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался об игре 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».

«Перед началом матча мы отталкивались исключительно от своей игры. Мы знали, что «Ростов» играет от обороны, поэтому играли в свой футбол. Незабитый пенальти в начале игры ещё больше разозлил нас. Мы не опустили руки, продолжили играть дальше и забили гол. Сегодня была хорошая игра в нашем исполнении. Под конец в обороне допустили ошибку и пропустили. В остальном, всё получилось», — передаёт слова Сильянова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Встреча между «Локомотивом» и «Ростовом» завершилась победой московской команды — 3:1. Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.