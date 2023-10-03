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Локомотив – Ростов 3:1, результат матча 5-го тура Пути РПЛ Кубка России 3 октября 2023 года

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче Кубка России и вышел на первое место в группе
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Завершился матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Локомотив» и «Ростов». Игра группы В проходила на стадионе « РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Железнодорожники уверенно обыграли соперника — 3:1.

«Локомотив» открыл счёт в матче на 34-й минуте — отличился нападающий Тимур Сулейманов. Всего через пять минут ещё одним голом отметился хавбек красно-зелёных Антон Миранчук.

Во втором тайме, на 59-й минуте, третий гол забил полузащитник московской команды Максим Глушенков. В конце основного времени матча ростовчане отыграли один гол усилиями защитника Максима Осипенко. Встреча так и завершилась — 3:1 в пользу «Локомотива».

Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.

Фонбет Кубок России . Группа B
03 октября 2023, вторник. 17:15 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сулейманов – 34'     2:0 Миранчук – 39'     3:0 Глушенков – 59'     3:1 Осипенко – 85'    
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