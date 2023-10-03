«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче Кубка России и вышел на первое место в группе

Завершился матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Локомотив» и «Ростов». Игра группы В проходила на стадионе « РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Железнодорожники уверенно обыграли соперника — 3:1.
«Локомотив» открыл счёт в матче на 34-й минуте — отличился нападающий Тимур Сулейманов. Всего через пять минут ещё одним голом отметился хавбек красно-зелёных Антон Миранчук.
Во втором тайме, на 59-й минуте, третий гол забил полузащитник московской команды Максим Глушенков. В конце основного времени матча ростовчане отыграли один гол усилиями защитника Максима Осипенко. Встреча так и завершилась — 3:1 в пользу «Локомотива».
Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.
- 3 октября 2023
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