«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче Кубка России и вышел на первое место в группе

Завершился матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Локомотив» и «Ростов». Игра группы В проходила на стадионе « РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Железнодорожники уверенно обыграли соперника — 3:1.

«Локомотив» открыл счёт в матче на 34-й минуте — отличился нападающий Тимур Сулейманов. Всего через пять минут ещё одним голом отметился хавбек красно-зелёных Антон Миранчук.

Во втором тайме, на 59-й минуте, третий гол забил полузащитник московской команды Максим Глушенков. В конце основного времени матча ростовчане отыграли один гол усилиями защитника Максима Осипенко. Встреча так и завершилась — 3:1 в пользу «Локомотива».

Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.