«Реал Сосьедад» на выезде переиграл «РБ Зальцбург», Захарян не вышел на поле

Завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались австрийский «Ред Булл Зальцбург» и испанский «Реалом Сосьедад». Соперники по группе D играли на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге, Австрия. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Победу одержала испанская команда. Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян провёл весь матч на скамейке запасных.

Уже на седьмой минуте «Реал Сосьедад» вышел вперёд благодаря голу Микеля Оярсабаля. На 27-й минуте гости упрочили лидерство. Голом отметился хавбек Брайс Мендес. Матч так и завершился — 2:0.

В матче 1-го тура группового этапа «РБ Зальцбург» одержал победу над «Бенфикой» со счётом 2:0, а «Реал Сосьедад» сыграл вничью с миланским «Интером» (1:1). Таким образом, «Ред Булл Зальцбург» имеет в активе три очка. «Реал Сосьедад» занимает первое место, заработав четыре балла.