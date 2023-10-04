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Источник: «Спартак» не увольняет Абаскаля, так как не хочет платить ему неустойку

Источник: «Спартак» не увольняет Абаскаля, так как не хочет платить ему неустойку
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Московский «Спартак» не увольняет главного тренера Гильермо Абаскаля, несмотря на неудачные результаты, по нескольким причинам. Одна из них — нежелание клуба платить испанскому специалисту неустойку, информирует «РБК Спорт».

Согласно сведениям источника, «Лукойл» не хочет платить Абаскалю немаленькую сумму за досрочное расторжение контракта, который рассчитан до 2025 года с ежегодной зарплатой почти € 1,5 млн.

Ещё одна причина, по которой Абаскаль по-прежнему возглавляет «Спартак», — стратегическая. В клубе осознают, что при замене тренера есть высокий риск того, что весь спортивный департамент придется менять или реструктуризировать.

Напомним, сейчас «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 16 очков в 10 матчах.

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