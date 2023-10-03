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Зарема Салихова — о работе Абаскаля: господа из «Лукойла» вскружили молодую рыжую голову

Зарема Салихова — о работе Абаскаля: господа из «Лукойла» вскружили молодую рыжую голову
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о работе наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Смена тренера — большая ответственность. Кто возьмет её сейчас? Ведь были красивые разговоры про долгосрочный проект, действительное доверие и поддержку тренеру не такую, как была при Федуне. Слово надо держать.

Де-юре в «Спартаке» нереальное количество менеджеров и управленцев, стратегов всех мастей со своими пиарщиками даже, но де-факто всё замкнуто на одной фигуре тренера.

Результат на поле — это коллективная ответственность всех: совета директоров, гендиректора, спортивного. Выделить трансферный бюджет от нефтяной компании — дело нехитрое, а кто будет отвечать за эффективность трат и рост трансферной стоимости игроков?

Абаскаль первые полгода был в адеквате, пока не началось подношение всевозможных благ и даров. Он своей усердной работой нивелировал эффект от трансферных провалов (Мевля и Бальде) нового менеджмента. Отсюда и родилось их желание угодить, умаслить. И в целом отношение к Абаскалю, как к Мессии, который снизошёл на русскую землю в условиях отстранения от еврокубков. Вскружили молодую рыжую голову господа из «Лукойла». К сожалению, быть просто болельщиком и пробивать выезды из VIP-ложи — этого мало. В футболе действительно надо разбираться», — приводит слова Салиховой Sport24.

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