Ташуев: «Факел» пропустил необязательный гол. Комбинация ЦСКА просчитывалась по ходу матча

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу над ЦСКА (1:1 (по пен. 4:2)) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Победа больше по пенальти, обидно, что пропустили необязательный гол. Комбинация соперника просчитывалась по ходу матча, но наш игрок сыграл невнимательно. Ребята, которые не играли в прошедших матчах, получили практику и показали характер. Во втором тайме у нас было несколько хороших атак. Играли в свой футбол, получалось по‑разному, но соперник тоже был хорош.

Молодцы, что выиграли, у нас есть шанс выйти в следующий этап. Плановые ли были замены? Да. Решили, что надо освежать, что надо поработать минут 25, и сейчас ребята ещё дорабатывают в тренажёрном зале. Вчера после тренировки, может, больше для эмоций, пробили серию пенальти», — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».