«Факел» обыграл ЦСКА в серии пенальти в матче Кубка России

Сегодня, 4 октября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречались «Факел» и ЦСКА. Игра группы A проходила на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Стартовый свисток судьи прозвучал в 14:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступал Алексей Амелин. Ассистенты судьи — Игорь Князев, Денис Петров; резервный судья – Артём Чистяков. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой подробно описаны ключевые эпизоды матча.
«Факел» открыл счёт на 80-й минуте усилиями Руслана Магаля. ПФК ЦСКА восстановил равенство на табло на 87-й минуте — автором гола стал Милан Гаич. Основное время завершилось со счётом 1:1. Игра перешла в серию послематчевых пенальти, в которой сильнее и удачливее оказались воронежцы — 4:2.
После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Факел» набрал шесть очков и занимает третье место в группе A. В свою очередь, ЦСКА после аналогичного количества игр набрал восемь очков и располагается на первой строчке.
- 4 октября 2023
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