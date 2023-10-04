Арбитр Федотов: второй гол «Динамо» «Спартаку» засчитывать нельзя. Очевидный офсайд

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал забитые мячи во встрече 5-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России между двумя московскими коллективами — «Динамо» и «Спартаком». Бело-голубые ведут в счёте — 2:0.

«Повторы не дают 100% доказательств, что мяч попал в руку Бителло. Так что его гол засчитан верно. А второй гол «Динамо» засчитывать было нельзя, там был офсайд у Фомина, причём очевидный. В матче «Краснодара» и «Урала» VAR вмешался, а тут офсайд первый помощник не зафиксировал, поэтому VAR вмешаться не мог, а линий у нас нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, на 42-й минуте бразильский полузащитник Бителло открыл счёт и вывел динамовцев вперёд с передачи Фёдора Смолова. Спустя лишь три минуты Даниил Фомин увеличил преимущество хозяев.