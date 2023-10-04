Дерби «Динамо» — «Спартак», «Краснодар» сыграет с «Пари НН». Крутота в Кубке России! LIVE

А ещё матчи с участием «Крыльев Советов», ЦСКА и «Оренбурга».

Сегодня, 4 октября, состоятся пять матчей группового этапа Кубка России. «Крылья Советов» примут «Ахмат», «Факел» встретится с ЦСКА, «Оренбург» приедет в гости к «Сочи», «Динамо» и «Спартак» зарубятся в дерби, а «Краснодар» поборется с «Пари НН».

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 04 октября 2023, среда. 12:30 МСК Крылья Советов Самара Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Игоря Осинькина в Кубке России совсем не та, что в РПЛ: не идёт в лидерах, не побеждает всех и каждого, особо не радует болельщиков. Про «Ахмат», кстати, тоже нельзя сказать много положительного: грозненцы имеют четыре очка после четырёх туров. Интересно, что в КР самарцы ни разу не обыграли клуб из Чечни в основное время: в 2021-м прошли по пенальти, а совсем недавно уступили – 1:3.

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 04 октября 2023, среда. 14:30 МСК Факел Воронеж Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Факел», должно быть, подходит к встрече в обескураженном состоянии. Ведь на выходных грохнули «Сочи» (2:0), а из первого матча с ЦСКА в Кубке России вышли победителями (2:0). Да, положение в группе А у воронежцев не лучшее (последнее место с четырьмя очками), однако ещё ничего не потеряно и можно заложиться на очередную сенсацию.

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 04 октября 2023, среда. 15:00 МСК Сочи Сочи Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Оренбург» восхитителен после смены главного тренера. Только вдумайтесь: в последних пяти матчах у команды Давида Деограсии ни одного поражения и всего одна ничья! Эти парни обыграли «Зенит» (3:1) и «Локомотив» (2:0)! В Кубке России оренбуржцы возглавляют группу А, имея восемь очков после четырёх туров. Если ещё и разделаться с «Сочи» – дальше только задачи-максимум!

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 04 октября 2023, среда. 16:45 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Дерби, которое интригует сразу по нескольким поводам. Во-первых, вывеской и уровнем соперников. Во-вторых, Гильермо Абаскаль на выходных был разгромлен Игорем Осинькиным (0:4). В-третьих, динамовцам отомстить бы спартаковцам за обидное поражение в первом круге (1:4). Короче говоря, интриг масса!

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 04 октября 2023, среда. 17:15 МСК Краснодар Краснодар Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Завершит программу игрового дня встреча «Краснодара» и «Пари НН». Команда Владимира Ивича лидирует в РПЛ, но не в Кубке России: у южан всего пять очков после четырёх туров и третье место в группе D. Нижегородцы же замыкают квартет с двумя очками. Но вряд ли команда Сергея Юрана – железобетонный аутсайдер квартета. Несмотря на последнее место, волжане могут удивить: просто посмотрите на их результаты в РПЛ.