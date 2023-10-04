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Сборная России проведёт товарищеский матч с Кенией 16 октября в Турции

Сборная России проведёт товарищеский матч с Кенией 16 октября в Турции
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Сборная России по футболу сыграет с Кенией 16 октября в Турции на стадионе «Титаник Мардан», который находится на территории элитного отеля в Анталье. Начало – в 19:00 мск. Об этом сообщает телеграм-канал сборной России.

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