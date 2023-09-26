УЕФА разбанил сразу несколько сборных команд России. Главное

Исполком УЕФА принял важное решение для российского футбола — частичная отмена бана для сборных. Послабление санкций касается юношеских команд U17, причём как женских, так и мужских.

Что это значит?

В течение этого сезона российские юношеские сборные будут допущены к соревнованиям под эгидой УЕФА. Сейчас исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить участие команд, «даже если жеребьёвка уже состоялась».

Но есть нюанс. Все матчи должны проводиться без флага, гимна, формы с государственными символами и не на территории России. То есть сборные восстановили, но в нейтральном статусе. Условно, это может быть команда РФС или, как было на Олимпиаде-2018, под альтернативным названием (на Играх в Корее наша команда называлась OAR — олимпийские атлеты из России).

На Играх в Корее наша команда называлась OAR — олимпийские атлеты из России Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Почему УЕФА вдруг принял такое решение?

В своём релизе организация дала следующее объяснение: «УЕФА осознаёт, что детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых, и твёрдо убеждён, что футбол никогда не должен прекращать продвигать посылы мира и надежды. Особенно прискорбно, что из-за продолжающегося конфликта целое поколение несовершеннолетних лишено права выступать в международном футболе».

Сборная России U17 Фото: Александр Любарский / РФС

А что со взрослыми командами?

Всё остаётся по-прежнему. УЕФА всё так же решительно осуждает проведение специальной военной операции на Украине, поэтому все остальные сборные будут отстранены, пока не закончатся боевые действия.

Александер Чеферин президент УЕФА «Продолжающаяся дисквалификация взрослых российских команд отражает приверженность УЕФА борьбе с насилием и агрессией. УЕФА полон решимости, что эта позиция будет сохраняться до тех пор, пока не закончится конфликт и не восстановится мир. Однако, запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаём и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминируем их. Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, станет более ярким и способным будущим поколением».

Когда решение вступит в силу?

«Решение вступает в силу немедленно, если в документе не указано иное», — сказал «Чемпионату» юрист Михаил Прокопец.

Что там у юношеских сборных с ближайшими матчами?

Завтра стартует отбор на чемпионат Европы U17, который пройдёт на Кипре в следующем году. Потенциально, если УЕФА сам же заявил о допуске российской команды без жеребьёвки, нас могут добавить в одну из групп. Всего их 13, каждая играет в свои даты и в определённой стране.

Группа 1 (11–17 октября): Дания, Австрия, Грузия (хозяева), Литва.

Группа 2 (27 сентября – 3 октября): Швеция, Польша, Латвия, Молдова (хозяева).

Группа 3 (15–21 октября): Германия, Украина, Финляндия, Лихтенштейн (хозяева).

Группа 4 (21–27 октября): Сербия (хозяева), Словения, Люксембург, Азербайджан.

Группа 5 (15–21 ноября): Португалия (хозяева), Чехия, Черногория, Албания.

Группа 6 (15–21 ноября): Франция, Норвегия, Румыния (хозяева), Эстония.

Группа 7 (21–27 октября): Турция (хозяева), Шотландия, Беларусь, Казахстан.

Группа 8 (25–31 октября): Испания, Словакия, Северная Македония, Мальта (хозяева).

Группа 9 (3–9 ноября): Англия, Хорватия (хозяева), Косово, Фарерские острова.

Группа 10 (11–17 октября): Ирландия (хозяева), Швейцария, Исландия, Армения.

Группа 11 (25–31 октября): Италия (хозяева), Греция, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа 12 (11–17 октября): Бельгия, Израиль (хозяева), Уэльс, Гибралтар.

Группа 13 (25–31 октября): Венгрия (хозяева), Босния и Герцеговина, Болгария, Андорра.

Теперь нужно дождаться двух вещей: решения РФС о том, согласятся ли они на условия выступлений в нейтральном статусе, и решения УЕФА по механизму внедрения сборной России в европейские соревнования.