Дьяков: «Динамо» победило заслуженно, а «Спартак» после Самары ещё не отошёл

Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о победе бело-голубых в матче Кубка России над «Спартаком» (3:0).

«Не думаю, что со стороны «Динамо» была какая-то месть за предыдущие результаты. Победили заслуженно. «Спартак» после Самары ещё не отошёл. Получилось продолжение прошлой игры. Для «Спартака» матч не имел значения — они вышли с первого места в группе», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В матче со «Спартаком» в составе «Динамо» голами отметились Бителло, Даниил Фомин и Иван Зазвонкин. Бело-голубые занимают вторую позицию в турнирной таблице группы, набрав восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.