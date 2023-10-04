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Пивоваров: Зазвонкин — один из самых талантливых игроков. Рады, что он забил «Спартаку»

Пивоваров: Зазвонкин — один из самых талантливых игроков. Рады, что он забил «Спартаку»
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о полузащитнике бело-голубых Иване Зазвонкине. Молодой хавбек отметился голом в концовке кубкового матча со «Спартаком» (3:0).

«Мы очень рады за Ваню. Это один из самых талантливых наших футболистов в своём возрасте. Мы очень рады, что он вышел и забил в игре со «Спартаком». Пожелаем ему удачи», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» занимает вторую позицию в турнирной таблице группы, набрав восемь очков в пяти играх. «Спартак» находится на первом месте, у красно-белых 12 очков.

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