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«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: подопечные Гвардиолы снова вышли вперёд

«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: подопечные Гвардиолы снова вышли вперёд
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между немецким «Лейпцигом» и английским «Манчестер Сити». Соперники по группе G играют на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге, Германия. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артуром Суарешем Диашем (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа G. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Фоден – 25'     1:1 Опенда – 48'     1:2 Альварес – 84'     1:3 Доку – 90+2'    

На 25-й минуте «Манчестер Сити» вышел вперёд благодаря голу полузащитника Фила Фодена. Однако уже в начале второй половины форвард хозяев Луа Опенда восстановил равенство. На 84-й минуте «горожане» снова повели. Гол забил Хулиан Альварес — 2:1.

В матче 1-го тура группового этапа «Манчестер Сити» дома переиграл сербскую «Црвену Звезду» — 3:1. В свою очередь, «Лейпциг» на выезде одолел «Янг Бойз» с аналогичным счётом — 3:1. Таким образом, обе команды возглавляют турнирную таблицу своего квартета, набрав по три очка.

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