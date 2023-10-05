Балотелли: что отвечу «ПСЖ», если они захотят меня подписать? У вас нет шансов

Бывший нападающий сборной Италии, ныне форвард турецкого «Адана Демирспор» Марио Балотелли рассказал, как отреагировал бы на предложение перейти в «ПСЖ».

«Что, если «ПСЖ» позвонит мне? Никаких шансов. Я отвечу им отказом. Ни за что не перейду туда, поскольку я раньше играл за «Марсель» и «Ниццу». Так что… у «ПСЖ» нет ни единого шанса.

А если «ПСЖ» предложит мне € 10 млн за сезон? Тогда конечно! В таком случае я бы согласился… за € 10 млн я бы даже присоединился к команде моего брата и поехал играть за них!» — приводит слова Балотелли журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

В прошлом сезоне Балотелли выступал за «Сьон» и провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Контракт игрока с «Адана Демирспор» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,2 млн.